KKM faizinde alt sınır indirildi

KKM faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Böylece faiz alt sınırı yüzde 35 oldu. Yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Ekonomi 18.07.2024 10:12 Giriş: 18.07.2024 10:12

Güncelleme: 18.07.2024 10:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA