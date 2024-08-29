KKM hesaplarında 7 haftanın en düşük çıkışı

Kur korumalı mevduatlardaki (KKM) düşüş hızı yavaşlama gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 659,7 milyar TL'den 1 trilyon 619,2 milyar TL'ye geriledi.

23 Ağustos ile biten haftada KKM bakiyesi yüzde 2,4 ve 40 milyar 511 milyon lira azaldı.

Temmuz başı itibarıyla şirketlerin kur korumalı mevduatlarına yönelik vergi avantajları sonlandırılırken, 1 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduatlara stopaj uygulaması gelmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirilmişti.