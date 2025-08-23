Giriş / Abone Ol
KKM işlemleri sonlandırıldı: Mehmet Şimşek'ten açıklama

Bakan Şimşek, kur korumalı mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi. KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrarın güçleneceğini savunan Şimşek, "Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya geriledi" dedi.

  • 23.08.2025 11:34
  • Giriş: 23.08.2025 11:34
  • Güncelleme: 23.08.2025 11:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

