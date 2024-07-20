KKM’de 47 haftadır gerileme yaşanıyor

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabından hesaplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Şimşek, programlarının önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli azaltılmasında mesafe aldıklarını söyledi. KKM hesaplarının 1,5 trilyon lira azaldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM stoku, Türk lirası bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı. KKM'nin payı azalırken Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."