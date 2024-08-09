KKM’de rekor çözülme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda oransal olarak tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 2 Ağustos haftasında 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 363 milyon liradan, 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.

Kaynak: ekonomim.com