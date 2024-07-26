KKM’de yılbaşından bu yana en sert düşüş

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteni yayımlandı.

Bültene göre KKM bakiyesi 60 milyar 908 milyon liralık azalışla 1 trilyon 881 milyar 707 milyon liraya geriledi. Söz konusu düşüş verinin açıklanmaya başladığı yıl başından bu yana en güçlü azalışa işaret etti. Aynı dönemde kredi hacmi 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liradan 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 74 milyar 128 milyon lira artarak 16 trilyon 747 milyar 35 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı, 19 Temmuz itibarıyla 11 milyar 431 milyon lira düşüşle 1 trilyon 729 milyar 272 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 448 milyar 389 milyon lirası konut, 87 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 193 milyar 477 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 736 milyon lira artarak 1 trilyon 734 milyar 887 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 461 milyar 786 milyon liraya düştü.