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KKM’deki erime 24 haftanın en yükseğinde

Ekonomi
  • 01.08.2024 04:00
  • Giriş: 01.08.2024 04:00
  • Güncelleme: 01.08.2024 04:00
KKM’deki erime 24 haftanın en yükseğinde
Fotoğraf: AA

Ekonomi Servisi

Kur Korumalı Mevduat’taki (KKM) düşüş serisi sürüyor. KKM bakiyesi geçen hafta 61 milyar liraya yakın gerileyerek 24 haftanın en yüksek düşüşünü yaşadı. Erimeye rağmen hesaplar halen 2 trilyona yakın seyrediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 881 milyar liraya düştü.

KKM hesapları 12 Temmuz haftasında da 49 milyar lira erimişti. KKM bakiyesi 28 Haziran’da 18,3 milyar, 5 Temmuz’da 22,9 milyar ve 12 Temmuz’da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023’te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.

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