KKM’den çıkış ivmesi azaldı ancak devam etti

Ekonomi Servisi

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında gerileme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçen hafta yüzde 1,4 ve 22 milyar 188 milyon liralık azalışla 1 trilyon 511 milyar 744,1 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,4'üne geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 27 Eylül haftasında 150 milyar 891 milyon lira artarak 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 210 milyar 302 milyon lira artarak 17 trilyon 940 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 209 milyar lira artarak 18 trilyon 407,6 milyar liraya yükseldi. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 208 milyar 981 milyon 616 bin lira artışla 18 trilyon 407 milyar 612 milyon 792 bin liraya çıktı.