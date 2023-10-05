KKM’den çıkış sancılı olacak

Havva GÜMÜŞKAYA

Seçim sonrası değişen ekonomi yönetimi faiz politikasını değiştirirken, Aralık 2021’de kuru dizginlemek için ortaya atılan KKM’den de çıkış için çabalıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için 2023’ün ilk altı ayında TCMB’den 90 milyar TL, Hazine’den de 60 milyar ödendiğini açıkladı. KKM ödeme yükümlüğünün temmuz ayında TCMB’ye devredilmesi nedeniyle, aylık ödemeler Hazine istatistiklerinde yer almıyor. 2022 yılında TL’den dönen hesaplar için Hazine’den 92,5 milyar TL ve dövizden dönen hesaplar için de TCMB’den 89 milyar TL’lik ödeme yapılmıştı. Erkan’ın açıklamasında 2022’nin tamamında KKM hesapları için TCMB’den çıkan tutarın yılın ilk altı ayında ödendiğini ortaya koydu.

ÇIKIŞ SÜRESİ BELİRSİZ

Erkan, KKM’den çıkış süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Amacımız, var olan alt yapıları anlayıp inceleyip onun üstüne gerekleri de inşa edip TL enstrümanlarını derinleştirmek ve daha da çeşitlendirerek TL’nin hacmini artırmaktır. Bunlar oldukça da KKM’den geçiş daha sağlıklı olur. KKM çıkışı da zaman içerisinde, sakin, kararlı bir şekilde, rezervler güçlendikçe dengeli bir şekilde yapacağız.”

MEVDUATIN YÜZDE 25’İ KKM

Erkan, KKM’den çıkışın kaç yıl süreceği ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verileri bu sürecin kısa sürmeyeceğini gözler önüne seriyor.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü atılan adımlarla birlikte kısmen düştü. 18 Temmuz haftasına kadar sürekli artarak 3 trilyon 408 milyar liraya ulaşan KKM’de son 5 haftadır düşüş yaşanıyor. Bu düşüş toplamda yalnızca 103,5 milyar liralık bir çözülmeye işaret ediyor. BDDK verilerine göre 22 Eylül haftasında KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 304 milyar liraya indi. Ancak hesapların büyüklüğü toplam mevduatların yüzde 25’ini oluşturuyor.