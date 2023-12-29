KKM’ye son nokta koyuldu

Alınan yeni kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren yeni KKM hesabı açılamayacak ve açılan hesaplar uzatılamayacak. Bununla birlikte KKM tarih olacak.

İktidar, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini sonlandırmak için adım attı.

1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek.

BDDK verilerine göre KKM 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2,65 trilyon TL seviyesine gerilemişti. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.

KUR KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GETİRİLMİŞTİ

KKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati’nin olduğu 20 Aralık 2021’de açıklanmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz neden enflasyon sonuç” görüşünü uygulayan eski ekonomi yönetimi, faizleri yükseltmeden kur kriziyle başa çıkmak için KKM uygulamasını devreye sokmuştu.

Amaç dolarizasyonun önüne geçerek insanların döviz yerine KKM’ye gelmesini sağlamaktı.

Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu.

Bu sayede kur artış riskinden korunmaları amaçlanıyordu.

Vade sonunda kur artışı faiz gelirinden fazla ise fark Hazine ve TCMB tarafından karşılanacaktı.

Böylece bu yeni finansal ürün ile döviz riskinin ortadan kaldırılarak dövize olan talebin önlenmesi amaçlanmıştı.

İŞLER ÖYLE YÜRÜMEDİ

Ancak işler beklendiği gibi olmadı. Aralık 2021'de yaklaşık 16 liradan 11 liraya düşen dolar, neredeyse iki yıl sonra bugün 30 liraya yaklaştı.

Politika faizi yüzde 14’e düşürüldüğünde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ydu. Bu yıl ise TCMB’nin başkanlığına Haziran ayında yeni ekonomi yönetimiyle beraber Hafize Gaye Erkan getirildi.

Geçen ay politika faizi yüzde 35'e çıkarıldı. Bugün dolar/TL kuru 28,6’dan işlem görürken enflasyon ise yüzde 61,36 seviyesinde.

Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu.