KKTC'den "150 bin dolarlık konut alımına vatandaşlık verileceği" iddiasına yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen, kişilere 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve bu yönde herhangi bir hükümet çalışması, kararı ya da gündeminin bulunmadığı vurgulandı.

"BÖYLE BİR HAZIRLIK YOK"

Türk Ajansı Kıbrıs’ın aktardığına göre Başbakanlık, iddiaların Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in bir mülakatına dayandırılarak gündeme getirildiğini belirtti.

Açıklamada, bugüne kadar bu konuda ortaya konmuş bir hükümet politikası olmadığı gibi, ilgili kurumlar nezdinde yürütülen herhangi bir hazırlığın da bulunmadığı ifade edildi.

İnşaat ve sektör temsilcileriyle görüşülüyor

Başbakanlık ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC ekonomisini hedef alan adımlarına karşı inşaat sektörü ve ekonomik yapının güçlendirilmesi amacıyla sektör temsilcileriyle istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

16 Ocak’ta Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yapılan toplantıda da Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel’in bu yönde herhangi bir teklif ya da öneri dile getirmediği, yalnızca ekonomik örgütlerin taleplerinin dinlendiği belirtildi.