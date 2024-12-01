Klasik arkeolojiye İslam seramikçisi

İlayda SORKU

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Danıştay’ın kararlarına rağmen akademik kadro için kişiye özel ilanlar verilmeye devam ediyor.

Bu durumun yeni bir örneği Harran Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan doktor öğretim üyesi kadrosu ilanı için belirlenen şartlar dikkat çekti.

Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji anabilim dalı için açılan kadroda, “Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak ve İslam seramik sanatı alanında çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Aynı üniversitede çalışan araştırma görevlisi Sevcan Ölçer'in, “Harran Kazıları İslami Dönem Seramikleri" ve ‘‘Harran Kazılarında Ortaya Çıkarılan (2014-2017) İslami Dönem Seramiklerinin Ön Değerlendirmesi” başlıklı çalışmaları bulunuyor.

ŞART BÖLÜME AYKIRI

Öte yandan Klasik Arkeoloji, daha ziyade Yunan ve Roma Arkeolojisi olarak tanımlanıyor. Klasik Arkeoloji, Antik Yunan ve Roma uygarlıkları ile bu uygarlıkların bıraktığı kültürel mirasla ilgilenirken, İslam seramik sanatı farklı bir alan olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Klasik Arkeoloji ile İslam seramik sanatı arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Ayrıca Coğrafi, dönemsel ve kültürel olarak birbirinden tamamen farklı bu iki alanın uzmanlık gerektirdiği konular da farklı.