Klasik müziğin pop yıldızı Buniatishvili İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı piyanist Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor.

“Labyrinth” başlıklı konser 13 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay’dan Edgar Moreau’ya, Alexandre Castro-Balbi’den Can Çakmur’a, Franz Liszt Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet & Synergy Vocals ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.