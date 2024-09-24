Klasik müzik rüzgârı

Deniz Burak BAYRAK

Sonbahar, sanatseverler için heyecan uyandıran mevsimdir; kentlerin sanat kurumlarının sezon boyunca yapacakları çeşitli etkinliklerin duyurulduğu, sanatçıların yurttaşlarla üretimlerini buluşturdukları bir dönemin başlangıcı.

Eylül ayı, klasik müzik tutkunları için de -yazın ardından- notalarla, süitlerle, aryalarla dolu bir buluşma zamanı. Biz de önümüzdeki süreçte, İstanbul’un seçkin sanat kurumlarının klasik müzik programlarının izini sürdük; sizler ajandalarınıza not edin diye.

SÜREYYA OPERASI

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi, İstanbul’un hem mimarisiyle hem de sezon boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle sıkça konuştuğumuz mekânlarından biri. Tarihsel ve saygın geçmişiyle toplumun sanata ulaşmasını sağlayan özel yerlerden biri. Kurum, her yıl olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı birçok müzisyen ve topluluğa ev sahipliği yapacak. 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış konserinde, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında oda müziği topluluğu ‘Kodály Quartet’ sanatseverlere ‘Merhaba’ diyecek. 10 Ekim’de ise Oğuzhan Balcı’nın şefliğinde, ‘Orkestra İstanbul’ konseri kulaklarımızın pasını silecek. Dünyadan çeşitli müzik topluluklarına programlarında yer veren Süreyya Operası, yerel müziğin tınılarının da İstanbullularla buluşmasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda ‘Romen Müziğinin Üç Çağı’ adlı konser, Romen folklorik ögelerini bize tanıtacak. Geçtiğimiz sezon pazar sabahlarına klasik notalar ve kahve eşliğinde uyanmamızı sağlayan ‘Kahve Konserleri’ serisi de hız kesmeden sürdürülecek. ‘Kahve İle İlk Notalar’ı kaçırmayın.

YELDEĞİRMENİ SANAT

Kadıköylü sanatseverlerin gözde sanat merkezi Yeldeğirmeni Sanat, 2024-2025 konser sezonuna yine birbirinden değerli klasik müzik ve caz gruplarının yer alacağı bir programla önemli sanatçıların yanı sıra genç yetenekleri de sanatseverlerle buluşturuyor. 19 Ekim’de flüt, klarnet ve fagot üçlüsünden oluşan ‘Anemos Trio’ ile başlayan konser serisi; Cumartesi Konserleri, Çarşamba Klasikleri ve Caz Yeli başlıkları altında sürdürülecek. Schubert’in, Alman şair Wilhelm Müller’in 24 şiirini bir araya getirerek, erkek sesi ve piyano için bestelediği 24 şarkıdan oluşan bir seri olan ‘Winterreise, Kış Yolculuğu’ da Yeldeğirmeni Sanat’ın opera seçkilerinden biri.

25’inci yılını kutlayan BİFO, yeni sezonunu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileyeceği performansların ilkini, 10 Ekim akşamı, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir yapıtla açıyor. Gustav Mahler’in 4’üncü Senfoni’sini Hélène Walter’ın seslendireceği konseri BİFO sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetecek. 28 Kasım’da ise onursal şef Gürer Aykal’ın yönetimindeki orkestra, piyanist Chloe Ji-Yeong Mun ile bir araya gelecek. Oda müziğinin yetkin topluluklarından Borusan Quartet, 23 Ekim’de Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği ‘Müzikal Armağan’ başlıklı konserde Schumann ve Mendelssohn’un eserlerini seslendirecek.