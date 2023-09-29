Klasik otomobillerle geçmişe yolculuk

Konya’da düzenlenen ‘Klasik Otomobil Sergisi’ kapılarını otomobil tutkunları için açtı. Meram’da 3 gün boyunca nostalji rüzgarı estirecek sergide bulunan birbirinden değerli yaklaşık yüz araç meraklılarını bekliyor.

Meram İlçe Belediyesi ile Konya Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Klasik Otomobil Sergisi’ Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında açıldı. Açılışa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci ve dernek yöneticileri ile klasik otomobil severler ve vatandaşlar katıldı. Otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık yüz araçlık sergi renkli görüntülere sahne oldu.





