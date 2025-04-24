Klasik ve çağdaş

Sercan SİNECAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 7 oyunla seyirci karşısında. Şehir Tiyatroları’nın 110. yılında sanatseverleri Torben Betts’ten Claude Magnier’e, Mihail Bulgakov’dan Macit Koper’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Yenilmez, Oscar, Yoldan Çıkan Oyun, Köpek Kalbi, Geçmişin Gölgesi, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Man’s Teardrop (Konuk Oyun-Yugoslav Drama Tiyatrosu) adlı oyunlar seyirciyle buluşuyor.

YENİLMEZ (16+ Yaş): Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 24-26 Nisan arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

OSCAR: Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmüyor. Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Oyun, 24-26 Nisan arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş): Londra’dan Broadway’e uzanan bu muhteşem yapım, fiziksel komediyle absürd mizahı ustalıkla harmanlıyor. Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor. 24-26 Nisan arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

KÖPEK KALBİ (16+ Yaş): Toplum mühendisliği, çürümüş bürokrasi ve sınıf savaşlarıyla toplumsal barışı yitirmiş bir halk üzerinden, insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor. Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, Caner Çandarlı, İrem Arslan, Onur Şirin rol alıyor. Oyun, 24-26 Nisan arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş): Büyük bir hesaplaşma. Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN: Kadının değişmeyen hikâyesi. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 26 Nisan'dA Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

MAN’S TEARDROP (Konuk Oyun-Yugoslav Drama Tiyatrosu): Karakterler aşk acısı çekmişlerdir, zamanda kaybolmuşlardır ve kıyamet fırtınasında bir tavernada mahsur kalmışlardır. Anton Çehov’un yazdığı, Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyunda Vojin Cetkovic, Sanja Markovic, Nenad Jezdic, Miodrag Dragicevic, Zoran Cvijanovic, Milena Zivanovic, Milos Samolov, Teodora Dragicevic, Teodor Vincic rol alıyor. Oyun, 29 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.