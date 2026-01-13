Klasik ve modern 14 oyun sahnede

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025-2026 tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları’nda bu hafta sanatseverleri Friedrich Dürrenmatt’tan Torben Betts’e, Suat Derviş’ten Cengiz Özek’e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Bir Ziyaret, Yenilmez, Yoldan Çıkan Oyun, Fosforlu Cevriye, Köpek Kalbi, Ben Medea Değilim, Gidion’un Düğümü, İkinci Perdenin Başı, Merhaba Çocuk, Benim Küçük Yıldızım, Masal, Fındıkkıran, Rüya, Çöpsüz Dünya adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

BİR ZİYARET (16+ YAŞ):

Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, Zahide Gökberk’in çevirdiği, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği oyun paranın gücü karşısında çöken ahlakı ve toplumsal ikiyüzlülüğü trajikomik bir dille gözler önüne seriyor.“ Oyun, 14-17 Ocak arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

GİDİON’UN DÜĞÜMÜ (16+ YAŞ):

Oyun eğitim sistemini eleştirirken, sosyal medyanın yarattığı toplumsal baskı ve şiddeti ele alıyor. Oyunda aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücü sorgulanıyor. Johnna Adams’ın yazdığı, Beliz Coşar’ın çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyun 14-17 Ocak arasında Müze Gazhane’de.

YENİLMEZ (16+ YAŞ):

Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun 14-17 Ocak arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YOLDAN ÇIKAN OYUN (16+ YAŞ):

N (13+ YAŞ):

Tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor. 14-17 Ocak arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

FOSFORLU CEVRİYE (16+ YAŞ):

1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Suat Derviş'in yazdığı oyun, 14-17 Ocak arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

BEN MEDEA DEĞİLİM (16+ YAŞ):

Oyun insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor.

Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği oyun 14-17 Ocak arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

KÖPEK KALBİ (16+ YAŞ):

Allison Gregory’nin yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği oyun 14-17 Ocak arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

İKİNCİ PERDENİN BAŞI (13+ YAŞ):

Alp Tuğhan Taş’ın yazıp yönettiği oyun 17 Ocak'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

MERHABA ÇOCUK

Günümüzde, bir insanın yaşamında “çocukluk evresi”nin ne kadar önemli olduğunu, bir oyunla aktarmayı amaçlıyor. 18 ve 19 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.