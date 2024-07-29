Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Böylece Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk madalyasını okçulukta kazandı. Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bu turda Çin ile karşılaşan milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.