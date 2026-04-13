Klavyeniz, klozetten daha kirli olabilir: Araştırmalar uyarıyor

Gün içinde en sık temas ettiğimiz yüzeylerden biri olan bilgisayar klavyeleri, sanılandan çok daha fazla bakteri barındırıyor. Business Insider'ın derlediği araştırmalara göre, ortalama bir çalışma masasındaki bakteri miktarı tuvalet kapağına kıyasla yüzlerce kat daha fazla olabilir.

KLOZETTEN DAHA FAZLA BAKTERİ

Araştırmalara göre bir tuvalet kapağında santimetrekare başına ortalama 50 bakteri bulunurken, ofis ortamlarında kullanılan bilgisayar klavyeleri bu sayının çok üzerine çıkabiliyor. Özellikle ortak kullanılan bilgisayarlar, mikroorganizmalar için uygun bir yayılma alanı oluşturuyor.

ABD’nin Chicago kentindeki bir hastanede yapılan çalışmada, bilgisayar klavyelerinde MRSA gibi antibiyotiklere dirençli bakterilerin 24 saate kadar canlı kalabildiği tespit edildi.

Hollanda'daki başka bir hastane, 100 klavyesini inceledi ve 95'inde Streptococcus, Staphylococcus ve diğer patojenlere rastlandığını, bunun da onları yoğun bakım ünitesindeki en kirli yüzeyler haline getirdiğini tespit etti.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre klavyelerdeki kirlenmenin en önemli nedeni günlük kullanım alışkanlıkları. Bilgisayar başında yemek yemek, dışarıdan geldikten sonra elleri yıkamadan klavyeye dokunmak ya da aynı ortamda konuşma, öksürme ve hapşırma gibi durumlar bakterilerin hızla yayılmasına neden oluyor.

Bu durum, özellikle birden fazla kişinin aynı cihazı kullandığı iş yerlerinde riski daha da artırıyor.

NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Mikrobiyologlar, masa ve klavyelerin haftada en az bir kez temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Hastane gibi yüksek riskli ortamlarda ise bu işlemin her gün yapılması öneriliyor. Ayrıca ortak kullanılan bilgisayarlarda, özellikle grip gibi hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, cihazı kullanmadan önce ve sonra ellerin yıkanması tavsiye ediliyor.

Kişisel bilgisayarlarda bulunan bakterilerin çoğu kullanıcının kendi florasından geldiği için genellikle ciddi bir risk oluşturmasa da, hijyen alışkanlıklarının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

KLAVYENİZİ NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?

Uzmanlara göre klavye temizliği oldukça basit adımlarla yapılabiliyor:

Öncelikle cihaz kapatılıp fişten çekilmeli, tuş aralarındaki toz ve kırıntılar basınçlı hava ile temizlenmeli.

Ardından su ve izopropil alkol karışımıyla yüzey silinmeli.

Daha detaylı temizlik için pamuklu çubuklar da kullanılabiliyor.

TELEFONLAR DA RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar, yalnızca klavyelerin değil akıllı telefonların da benzer riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Sürekli taşınan ve sık kullanılan telefonlar, E. coli ve Streptococcus gibi bakterileri kolayca barındırabiliyor. Bu nedenle cihazların düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor.