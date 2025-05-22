Kleopatra Plajı'nda güneşlenen Alman turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.

Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman asıllı İlme Elisabeth Erna Hinkel'in (67) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.