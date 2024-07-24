Klimaların çalışmadığı hastane için uyarı

Haber Merkezi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sivrisinek istilasının ardından bu kez de klimaların çalışmamasıyla gündemde. Hastanede, 3 haftadır klimaların yeterince çalışmadığı iddia edildi. Bazı hastaların evlerinden getirdikleri vantilatör gibi cihazlarla serinlemeye çalıştığı, UPS (kesintisiz güç kaynağı) prizlerine bağlanan cihazların elektrik çarpması, yangın ve sistem arızası gibi riskler taşıdığı belirtildi.

MA’da yer alan habere göre, ayrıca klimaların soğutma sisteminde biriken suyun menfezler aracılığıyla dışarı atılması ve belli alanlarda birikmesi, hastaneye girip çıkanlar için de risk taşıdığı belirtildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi yöneticilerinden Muhsin Uysal, klimaların merkezi sistemdeki ayarlarının soğuk moda alınmasıyla birlikte hasta odalarında ve hizmet verilen birimlerde klima menfezlerinden su damlaları ve su akmaları başladığını belirtti.

Uysal, "Her su damlatan yerin altına kova koymuşlar ve uyarı bantları çekmişler. Acilde, hastaların oturacağı bankları çekip altına kova koymuşlar" diye konuştu. Ameliyathane, yoğun bakım alanların belli bir sıcaklık aralığında olması gerektiğinin altını çizen Uysal, sorunun çözülmemesi durumunda enfeksiyon riskinin artabileceğini dile getirdi.