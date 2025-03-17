Klip çekerken tarihi karakolu yakan 11 kişi gözaltında

Sarıyer'de eski Topçu Karakolu olarak bilinen 3 katlı binada çıkan yangına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta 3 katlı ahşap binada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışmalarda, rap müzik yapan Barış Koçak'ın klip çekmek için 10 kişi ile eski Topçu Karakolu binasında bir araya geldiği, gruptakilerin içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak buradan ayrıldıkları belirlendi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendiren ekipler, aralarında Barış Koçak'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.