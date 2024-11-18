KMO: İlaçlama yapılacak alandaki kişiler korunmalı

Haber Merkezi

İzmir’in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması yapılan binada yaşayan 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine haşere ilaçlaması ve alınacak önlemler gündeme geldi. TMMOB’a bağlı Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi ilaçlama sonrası zehirlenme ve ölüm olaylarının yaşanmaması için bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bebeğin ölümüne inhalasyon yoluyla pestisit buharlarına maruz kalmanın neden olduğu düşünülmektedir. Uygulama yapacak profesyonel kullanıcı, seyreltme değerlerine uymalı, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı ve uygulama yapılacak alandaki kişilerin ve çevrenin korunmasını sağlamalıdır” denildi.