Knicks, Warriors’ı 21 sayı geriden gelip yendi

NBA’de New York Knicks, Madison Square Garden’da konuk ettiği Golden State Warriors’ı 110-107 mağlup etti.

Doğu Konferansı’nda üçüncü sırada yer alan Knicks, karşılaşmada 21 sayılık farkı kapatarak geri dönüşe imza attı ve üst üste üçüncü galibiyetini alarak sezonun 44. zaferine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Jalen Brunson 30 sayı ve 9 asistle öne çıkarken, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ YENİLGİ

Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green ve Al Horford gibi önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors ise üst üste beşinci yenilgisini aldı.

Sezondaki 35. mağlubiyetini yaşayan konuk ekipte Brandin Podziemski 25, Quinten Post ise 22 sayıyla mücadele etti.

Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de takımıyla ilk maçına çıktı. Yaklaşık 13 dakika sahada kalan Yurtseven, mücadeleyi 4 ribauntla tamamladı.

ADEM BONA İLK BEŞTE BAŞLADI

Gecenin bir diğer maçında milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Portland Trail Blazers’ı 109-103 yendi.

Sezonun 37. galibiyetini alan 76ers’ta Quentin Grimes 31, Justin Edwards ise 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Adem Bona, yaklaşık 13 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 6 ribaunt ve 1 blok üretti.

Trail Blazers’ta ise Deni Avdija 25, Jerami Grant 20 sayıyla oynasa da bu performans mağlubiyeti engelleyemedi. Portland temsilcisi sezonun 36. yenilgisini yaşadı.