Knidos’a çökmek için bahane uyduruyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan Knidos Ören Yeri’ndeki restoran ve iskelenin devri için harekete geçti. Bu devir işlemine karşı tepkiler sürerken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ile Gizem Özcan’ın katılımıyla Knidos Antik Kenti’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İMECEYLE BİTİRİLDİ

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Knidos Ören Yeri’nde Datça Belediyesi’ne ait içinde şu anda restoran olarak işletilen yapı hakkında, Datça Tapu Sicil Müdürlüğü’nün kayıtlarına bakıldığında, söz konusu sürecin 55 yıla dayanan bir geçmişinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasında, 'kaçak yapı olarak' nitelendirilen söz konusu restoranın, 1960’ın sonlarında İller Bankasından çıkarılan ödenekle ve orada yaşayan köylülerin imece usulü çalışmasıyla tamamlandığı bilinmekle birlikte anılan yapının tapusunun 1971 yılında verildiği kayıtlarda yer almaktadır. Mevcut iktidar döneminde yapılan 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’ndan sonra Muğla ili, Büyükşehir Belediyesi olunca Köy tüzel kişiliğindeki mülkler arasında yer alan 3349 parsel ve üzerindeki tapulu restoran da 2014 yılında Datça Belediyesi’ne geçmiştir. Bu tarihten önce alınmış herhangi bir yıkım kararına dair bir belgeye ulaşılmamıştır. Ayrıca Bakanlığın söz konusu projeyle 3 ayrı parselimizin de elimizden alınarak Datça Belediyesi'nin Knidos'la bağlarının tamamen koparılmak istendiğini dikkatinize sunarız" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tarihin, kültürün hediyesi olan Knidos Antik Kentin’deyiz. Bu yapı kaçak diyorlar. Bu yapı kaçak değil. Bu yapıya kaçak diyen anlayışı kınıyoruz. Anayasayı tanımayanlar burada aynı anlayışı devam ettiriyorlar. Bu yapı tamamen yasaldır. 1960 yılında başlayan bir süreçle köylüler tarafından yapılmıştır. Yaşayan halkla ören yerinin ilişkisi kesilirse orası metruk hale gelir. Biz bu şekilde oldu bittiyi kabul etmiyoruz. Belediyenin malı demek, halkın malı demektir" dedi.

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‘SİLKELEYİN’ TALİMATININ TEZAHÜRÜ MÜ?

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "AKP iktidarı yerel yönetimlere ekonomik ambargo uyguluyor. Bu organize bir kötülüktür. Bu kötülüğün adını koyamadıkları için yapının kaçak olduğu yalanına sığındılar" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise, "En yetkili ağızdan 'Belediyeleri silkeleyin' talimatı geldi. Bu yaşananlar bu cümlenin bir tezahürü müdür? Yaptığınız her kötülüğün vatandaşlara olduğunu bilmiyor musunuz?" diye konuştu.