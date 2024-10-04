Koalisyon erkenden dağılabilir

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Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyondaki partilerden Hür Demokratlar'ın (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner, hükümetin görev süresini doldurmadan dağılabileceğini dile getirdi.

Lindner, "İstikrar Almanya için son derece önemlidir ancak bazen hükümetin kendi sorunun bir parçası olabilir" diyerek "Bir hükümetin kendine her daim zamanın gerekliliklerini yerine getirebiliyor muyum sorusunu sorması gerektiğini" ifade etti.

Partisi FDP'nin eylül ayındaki Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyalet seçimlerinde aldığı kötü sonuçların ardından genel başkanlığı bırakmayı düşünmediğini aktaran Lindner, söz konusu neticelerin parti olarak kendi hatalarından değil, parçası oldukları koalisyon hükümetinden kaynaklandığını savundu.