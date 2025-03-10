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Koalisyon görüşmeleri başlıyor

Dünya
  • 10.03.2025 06:00
  • Giriş: 10.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 10.03.2025 07:02
Koalisyon görüşmeleri başlıyor
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Almanya'da 23 Şubat ayında yapılan genel seçimin birincisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), göç ve ekonomi konusunda ortak ilkeler üzerinde anlaşmalarının ardından koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan CDU Genel Başkanı ve müstakbel Başbakan Friedrich Merz, ön görüşmelerin “iyi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini” belirterek göç, ekonomi, mali politikalar ve iş piyasası gibi kritik alanlarda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil ise görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirerek, tarafların ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

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