Kobaneli ekonomist canlı yayında anlattı: "Kentte yiyecek ve su tükendi, 2-3 gün daha sürerse felaket yaşanacak"

Ekonomi uzmanı Mustafa Halil, HTŞ’ye bağlı Şam güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaların sürmesinin Kobane kentindeki yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Halil, durumun bu şekilde devam etmesi halinde 2-3 gün içerisinde kentin felaketle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Rudaw canlı yayınına bağlanan Halil, şunları söyledi:

"Kobane'de hiç petrol veya gaz sahası yok, ekonomik altyapısı sadece tarım ve sanayiye dayanıyor. Toprakları 90 kilometre uzunluğunda ve 70-80 kilometre genişliğinde olup, arazilerin çoğu buğday ve arpa ekimi için kullanılıyor, bir kısmı da bağ-bahçedir. Üretim ise yağmura bağlıdır; eğer yağmur iyi yağarsa yerel üretim şehrin ihtiyacını karşılar ve hatta artar."

“ÇARŞI VE PAZARDA YİYECEK KALMADI”

Kentte elektrik ve su kesintisi yaşandığını belirten Halil, "Bu savaş Kobane'de hayatı felç etti” dedi.

“Şehrin dört bir yanı kuşatılmış durumda ve kimse dışarı çıkamıyor” diyen Halil, sözleri şöyle sürdürdü:

“Elektrik ve su kesik, çarşı ve pazarlarda yiyecek ve içecek kalmadı. Şehirde sadece iki küçük alışveriş merkezi (süpermarket) var. Eğer durum 2-3 gün daha böyle devam ederse, büyük bir insani felaket yaşanacak."

YENİ SURİYE LİRASI KOBANE’YE ULAŞMADI

Rudaw'a yaptığı açıklamaların sonunda Mustafa Halil para birimi sorununa da değinerek, "Suriye lirasının yeni basımı henüz Kobane'ye ulaşmadı. Halk hala eski parayla işlem yapıyor ve eski parayı yenisiyle değiştirecek hiçbir merkez de yok. Bu durum, maaş ortalamaları 100 dolar civarında olan maaşlı çalışanlar için başka bir sorun daha yarattı" ifadelerini kullandı.