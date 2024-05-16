Kobani Davası kararları: Kim, ne dedi?

Siyasi partiler ve temsilcileri, aralarında eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü açıklanan kararlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. SOL Parti, "Kobani davası sonuçları hukuksuzluğun resmidir" dedi, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise "Kürt sorununun eşitlik temelinde, demokratik ve halkçı çözümüne inanan tüm demokrasi güçleri ortak mücadele etmelidir" diye konuştu.

Siyasi isimler ve partiler, Ankara'da görülen ve eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), kararlar hakkında "Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak" sözlerini kullandı.

Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak! #KobaniOnurumuzdur pic.twitter.com/lBkF9vfNJU — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 16, 2024

SOL Parti, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kobani Davası'nın sonuçlarının "hukuksuzluğun resmi" olduğu ifadelerine yer verildi.

Kobani davası sonuçları hukuksuzluğun resmidir!



Tek adam rejimini yenip; özgür, demokratik, kardeşçe ve barış içinde bir ülkeyi hep birlikte mücadele ederek kuracağız. — SOL Parti (@solpartibilgi) May 16, 2024

CHP İstanbul Milletvekili-CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararların "AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihi olduğunu vurguladı.

Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir”. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) May 16, 2024

Türkiye İşçi Partisi, DEM Parti'nin Kadıköy'e yaptığı protestoyu anımsatarak dayanışma çağrısında bulundu.

Kobane Kumpas Davası'nda verilen hukuksuz kararları protesto etmek ve DEM Partili mücadele arkadaşlarımız ile dayanışma için 19.30'da Kadıköy'de buluşuyoruz. https://t.co/GAPvoWECXA — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) May 16, 2024

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar okunurken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Hesabı sorulur demiştik" ifadelerine yer veren Turan, "Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var" değerlendirmesinde bulundu.