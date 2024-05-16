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Kobani Davası kararları: Kim, ne dedi?

Siyasi partiler ve temsilcileri, aralarında eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü açıklanan kararlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. SOL Parti, "Kobani davası sonuçları hukuksuzluğun resmidir" dedi, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise "Kürt sorununun eşitlik temelinde, demokratik ve halkçı çözümüne inanan tüm demokrasi güçleri ortak mücadele etmelidir" diye konuştu.

Siyaset
  • 16.05.2024 17:20
  • Giriş: 16.05.2024 17:20
  • Güncelleme: 16.05.2024 17:40
Kaynak: Haber Merkezi
Kobani Davası kararları: Kim, ne dedi?

Siyasi isimler ve partiler, Ankara'da görülen ve eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), kararlar hakkında "Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak" sözlerini kullandı.

SOL Parti, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kobani Davası'nın sonuçlarının "hukuksuzluğun resmi" olduğu ifadelerine yer verildi.

CHP İstanbul Milletvekili-CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararların "AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihi olduğunu vurguladı.

Türkiye İşçi Partisi, DEM Parti'nin Kadıköy'e yaptığı protestoyu anımsatarak dayanışma çağrısında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar okunurken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Hesabı sorulur demiştik" ifadelerine yer veren Turan, "Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var" değerlendirmesinde bulundu.

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