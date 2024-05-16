Kobani Davası'nda 83’üncü duruşma: Mahkemenin bugün karar vermesi bekleniyor

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün (16 Mayıs Perşembe) görülecek Kobani Davası’nda kararının verilmesi bekleniyor. Mahkeme, daha önce iki kez kararı açıklamayı ertelemişti.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma saat 10.00'da başladı.

Kobani Davası'nda, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler nedeniyle, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor.

Söz konusu 108 kişi, ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi.

38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyor. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' diye konuşmuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı kolluk kuvveti olmak üzere toplamda 761 kişi de yaralanmıştı.

SANIKLAR KİMLER?

Kobani davası kapsamında 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişi yargılanıyor.

Sanıklar arasında; Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler de yer alıyor.

Yargılananlar arasında ayrıca Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi KCK yöneticileri ile PYD Sözcüsü Salih Müslim de bulunuyor.

Davada 2 bin 676 kişi ve kurum ise müşteki (Şikayetçi) olarak bulunuyor.