Kobani Davası'nda karar açıklanıyor: Avukatlar salonu terk etti

Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıklıyor. Heyet kararı okurken, avukatlar alkışlar eşliğinde salonu terk etmeye başladı. Davada Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verilirken, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz hakkında ise beraat kararı verildi. Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı yönünde kararı verildi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklanıyor...

Duruşma, Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 11.15'te başladı.

İki sanığın hazır bulunduğu duruşmada avukatların erteleme talebi reddedildi.

Mahkemede duruşmaya katılan sanıklara son sözleri soruldu.

Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Saat 15.10'da mahkeme heyetinin salona gelmesiyle duruşma tekrar başladı.

ALTAN TAN VE AYHAN BİLGEN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti kararı okumaya başladı. Kararlar alfabetik sırayla okunuyor...



Heyetin açıkladığı kararlar şu şekilde:

Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ürküt için ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ürküt'ün tutukluluk durumunun devamına karar verildi.

Alp Altınörs, hakkında ise "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım" suçlaması ile 18 yıl hapis cezası ile "suç işlemeye tahrik" suçlaması ile de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aynur Aşan'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun oluşmadığı ancak “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl hepis cezası verildi. Aşan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanıklardan Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz hakkında ise beraat kararı verildi.

Ayla Akat Ata “Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma” suçundan beraat etti. Ata “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayla Akat Ata'nın tahliyesi karar verdi.

Bülent Parmaksız'a, tutukluluk halinin devamıyla birlikte, birden fazla atılı suçlamadan toplamda 23 yıl hapis cezası verildi.

Kobani davasının en genç sanığı Can Memiş hakkında beraat kararı verildi.

Cihan Erdal, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Dilek Yağlı hakkında 16 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamı kararı verildi.

Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Emine Beyza Üstün hakkında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü" suçlamasında beraat kararı verildi.

Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararı verildi.

Fotoğraf: ANKA

ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLİYOR

Duruşma öncesinde Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukatın ve yüzlerce yurttaşın izlemeye geldiği duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi önünde onlarca çevik kuvvet aracı, TOMA araçları, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve özel harekat polisleri de konuşlandırıldı.

Sincan Cezaevi etrafında yaklaşık bir buçuk kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulurken, havadan da polis helikopteri devriye uçuşu yapıyor.

"VERİLEN KARAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN HANGİ HATTA GİDECEĞİNİ GÖSTERECEK"

Duruşma öncesinde DEM Parti Eş Başkanları açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan, “Verilecek kararın önümüzdeki dönem Türkiye'nin hangi hatta gideceğinin de göstergesi olacağına şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları ise “Bu davada verilecek karar, siyaseten yenemediği yargı sopasıyla yenmeye çalışan bir anlayışa karşı bir karar olacaktır. Ya da bu ülkeyi karanlık dehlizlere sürükleyecektir” dedi.

YOĞUN KATILIM

Katılımın yoğun olduğu duruşmaya, farklı siyasi partilerden temsilciler bulunuyor.

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP milletvekilinin de arasında bulunduğu CHP heyeti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, SOL Parti adına İlknur Başer, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçilik temsilcileri de duruşmayı takip ediyor.

200’ü avukatın yanı sıra 10’u aşkın baro başkanı da duruşmaya katıldı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEDAĞ KATILMADI

HDP'nin tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.

108 KİŞİ YARGILANIYOR

Kobani Davası'nda, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler nedeniyle, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor.

Söz konusu 108 kişi, ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi.

38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyor. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' diye konuşmuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı kolluk kuvveti olmak üzere toplamda 761 kişi de yaralanmıştı.

SANIKLAR KİMLER?

Kobani davası kapsamında 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişi yargılanıyor.

Sanıklar arasında; Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler de yer alıyor.

Yargılananlar arasında ayrıca Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi KCK yöneticileri ile PYD Sözcüsü Salih Müslim de bulunuyor.

Davada 2 bin 676 kişi ve kurum ise müşteki (şikayetçi) olarak bulunuyor.