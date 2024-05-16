Kobani Davası'nda karar: Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl ceza!

Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında karar açıklandı. Selahattin Demirtaş'a ağırlaştırılmış müebbet cezasından indirim yapılarak 42, Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verilirken, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz hakkında beraate hükmedildi. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in 12'şer yıl hapis cezası ile birlikte tahliye edilmeleri yönünde karar çıktı. Sırrı Süreyya Önder de beraat etti.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklandı. Davada, duruşmaya katılmayan Demirtaş ve Yüksekdağ'a ağır cezalar çıkarken, bazı isimlerin ise tahliyesine karar verildi.

Duruşma, Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 11.15'te başladı.

İki sanığın hazır bulunduğu duruşmada avukatların erteleme talebi reddedildi.

Mahkemede duruşmaya katılan sanıklara son sözleri soruldu.

Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Saat 15.10'da mahkeme heyetinin salona gelmesiyle duruşma tekrar başladı ve kararın açıklanma aşamasına geçildi.

ALTAN TAN VE AYHAN BİLGEN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı, sanıkların isimlerinin alfabetik sırasıyla okudu.



Heyetin açıkladığı kararlar şu şekilde:

* Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

* Ali Ürküt için ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ürküt'ün tutukluluk durumunun devamına karar verildi.

* Alp Altınörs, hakkında ise "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım" suçlaması ile 18 yıl hapis cezası ile "suç işlemeye tahrik" suçlaması ile de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

* Aynur Aşan'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun oluşmadığı ancak “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl hepis cezası verildi. Aşan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

* Sanıklardan Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz hakkında ise beraat kararı verildi.

AYLA AKAT ATA İÇİN TAHLİYE KARARI

* Ayla Akat Ata “Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma” suçundan beraat etti. Ata “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayla Akat Ata'nın tahliyesi karar verdi.

* Bülent Parmaksız'a, tutukluluk halinin devamıyla birlikte, birden fazla atılı suçlamadan toplamda 23 yıl hapis cezası verildi.

EN GENÇ SANIĞA BERAAT

* Kobani davasının en genç sanığı Can Memiş hakkında beraat kararı verildi.

* Cihan Erdal, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

* Dilek Yağlı hakkında 16 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamı kararı verildi.

* Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

* Emine Beyza Üstün hakkında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü" suçlamasında beraat kararı verildi.

YÜKSEKDAĞ'A TOPLAMDA 30 YIL

* Figen Yüksekdağ, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca iki ayrı "terör örgütü propagandası" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası verildi.

Yüksekdağ toplamda 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

* Gültan Kışanak hakkında ise "örgüt üyeliği" suçlaması ile 12 yıl hapis cezası verilldi. Kışanak'ın tahliyesine karar verildi.

* Gülfer Akkaya ve İbrahim Bilici hakkında beraat kararı verildi.

KUBİLAY'A 16 YIL HAPİS

* Günay Kubilay hakkında ise 16 yıl hapis cezası verildi. Karaİndirim ve erteleme yok. Tutukluluk halinin devamına, suç işlemeye tahrik suçundan da ayrıca 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

* Meryem Adıbelli hakkında ise 9 yıl hapis cezası verildi. Mahekeme indirim ve ertelemeye gitmedi. Adıbelli'nin tahliyesine karar verildi.

* Mesut Bağcık ise "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat etti. Bağcık, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 9 yıl hapis cezası aldı.

* Nazmi Gür'e "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 18 yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gür'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

* Nezir Çakar hakkında 9 yıl hapis cezası verildi.

* Pervin Oduncu, hakkında ise 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme İndirim ve ertelemeye gitmedi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TUNCEL'E 12 YIL CEZA VE TAHLİYE

* Sebahat Tuncel hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla 8 yıl ceza verildi. Ceza 12 yıla çıkarıldı. Tuncel'in tutukluluk süreci göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesine karar verildi.

DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS

* Selahattin Demirtaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasında indirim yapılarak 42 yıl hapis cezası verildi.

47 suçlamadan yargılanan Demirtaş hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme başkanı, Demirtaş ile ilgili kararı okurken duruşmaya 16.20'de 5 dakikalık ara verdi. Mahkeme 17.00'de yeniden başladı.

ÖNDER HAKKINDA BERAAT

* Sırrı Süreyya Önder hakkında beraat kararı verildi.

* Zeynep Karaman ve Zeynep Ölbeci'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fotoğraf: ANKA

ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

Duruşma öncesinde Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresi ablukaya alındı.

Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukatın ve yüzlerce yurttaşın izlemeye geldiği duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi önünde onlarca çevik kuvvet aracı, TOMA araçları, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve özel harekat polisleri de konuşlandırıldı.

Sincan Cezaevi etrafında yaklaşık bir buçuk kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulurken, havadan da polis helikopteri devriye uçuşu yapıyor.

"VERİLEN KARAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN HANGİ HATTA GİDECEĞİNİ GÖSTERECEK"

Duruşma öncesinde DEM Parti Eş Başkanları açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan, “Verilecek kararın önümüzdeki dönem Türkiye'nin hangi hatta gideceğinin de göstergesi olacağına şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları ise “Bu davada verilecek karar, siyaseten yenemediği yargı sopasıyla yenmeye çalışan bir anlayışa karşı bir karar olacaktır. Ya da bu ülkeyi karanlık dehlizlere sürükleyecektir” dedi.

YOĞUN KATILIM

Katılımın yoğun olduğu duruşmaya, farklı siyasi partilerden temsilciler bulunuyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda CHP milletvekilinin de arasında bulunduğu CHP heyeti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçilik temsilcileri de duruşmayı takip etti.

200’ü avukatın yanı sıra 10’u aşkın baro başkanı da duruşmaya katıldı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEDAĞ KATILMADI

HDP'nin tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.

108 KİŞİ YARGILANDI

Kobani Davası'nda, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler nedeniyle, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi yargılandı.

Söz konusu 108 kişi, ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi.

38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası istendi. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' diye konuşmuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmişti.

SANIKLAR KİMLER?

Sanıklar arasında; Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata gibi siyasetçiler de yer alıyor.

Davada 2 bin 676 kişi ve kurum ise müşteki (şikayetçi) olarak bulunuyor.