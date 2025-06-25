Kobani davasında gerekçeli karar 13 ay sonra açıklandı

Yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil çok sayıda HDP'li siyasetçilere ağır hapis cezalarının verildiği Kobani davasında gerekçeli karar, 13 ay sonra yazıldı.

32 bin sayfayı aşan gerekçeli kararın ardından tutuklu siyasetçilerle ilgili istinaf süreci başlatılacak.

16 Mayıs 2024’te karara bağlanan Kobani Davası’nda HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasetçilere ağır cezalar verildi.

Davada, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 32 yıl 9 ay, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna’ya 12’şer yıl, Ahmet Türk’e 10 yıl, Ali Ürküt’e 13 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl, Ayla Akat Ata, Aynur Aşan, 9’şar yıl 9’ar ay, Mesut Bağcık, Nezir Çakar, Ayşe Yağcı, Meryem Adıbelli 9’ar yıl, Bülent Parmaksız 23 yıl, Günay Kubilay, İsmail Şengül 20’şer yıl 6’şar ay, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman 22 yıl 6’şar ay, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı 16’şar yıl ceza almıştı.

Kısa Dalga'nın aktardığına göre mahkeme, Demirtaş’ı Kobani eylemlerine yaptığı bireysel çağrılar ve HDP MYK’nın kararı doğrultusunda yapılan Twitter paylayımları nedeniyle “ülke ve devlet bütünlüğünü bozmaya yardım” suçundan mahkum etti.

DEMİRTAŞ, YASİN BÖRÜ SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık Demirtaş’ı suçladığı Yasin Börü ve diğer öldürme eylemleri ile ilgili ise Demirtaş’ın suçlanamayacağını belirterek beraat kararı verdi.

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