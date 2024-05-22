Kobani Davasında verilen cezalar Diyarbakır'da protesto edildi

DEM Parti, Kobani Davasında verilen cezaları Diyarbakır'da protesto etti. Eylemde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu dava, Kürt halkından ve ezilenlerden intikam alma davasıdır" dedi.

Kobani Davasında verilen mahkumiyet kararları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) çağrısıyla Diyarbakır'da protesto edildi.

Eyleme DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile SYKP Eş Başkanı Mertcan Titiz’in de aralarında bulunduğu kurum temsilcileri de katıldı.

"SÖMÜRÜLENLERDEN İNTİKAM ALMA DAVASI"

"Bu dava, Kürt halkından ve ezilenlerden intikam alma davasıdır" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şimdi biz bir kampanya süreci başlattık. Bu karar hukuki bir karar değildir, siyasidir. Erdoğan ve Saray’daki küçük ortağının Ankara’dan verdikleri demeçlerle, genel merkezlerinde yazdıkları iddianamelerle hazırlanmış bir davadır Kobanî Kumpas Davası. Bu dava siyasi değil diyorlar. Her yerde söylediğimiz gibi kez daha tekrarlıyoruz. Bu dava ezilenlerden, sömürülenlerden, Kürt halkından intikam alma davasıdır. Bu dava düzmece bir kumpas davasıdır. Bileğimizi siyaseten bükemeyen AKP ve ortakları, bu dava ile bizlere diz çöktüreceğini sanıyor. Ama HDP ve dostları, Türkiye demokrasi güçleri asla diz çökmedi."





"BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Kürt siyasetçilerin yanı sıra Kürt siyasi hareketi ile dayanışma içinde olan sosyalistlerin de bu davada cezalandırıldığına dikkat çeken Hatimoğulları, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu davanın çok önemli bir özelliği de şudur. Bir yandan Kürt siyasetçileri hedef alınırken, diğer yandan onlarla dayanışma içinde olan Türkiye sol ve sosyalistleri de hedeflenmiştir. Kürt siyasetçiler kadar Türkiye’nin devrimcileri, sosyalistleri de ağır cezalara maruz kalmıştır. Ama bizler Türkiye'nin sosyalistleri, devrimcileri, demokratları, aydınları olarak; bu ülkeyi aydınlık bir geleceğe taşımak isteyenler olarak bir kez daha Amed’in göbeğinde söz veriyoruz: Yürüttüğümüz mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Kürt halkıyla dayanışmaktan, onların mücadelesine omuz vermekten bir adım geri atmayacağız."

"BAYRAĞI GURURLA TAŞIYACAĞIZ"

"Arkadaşlarımızdan devraldığımız bayrağı onurla ve gururla taşıyacağız" diyen Hatimoğulları, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bizler bu karar karşısında boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Büyük bir sorumlulukla dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Hakları için direnen değerli halklarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz”. Biz de buradan başta Kobanî Kumpas Davasında siyasi rehine olarak tutulan arkadaşlarımız olmak üzere bütün tutuklu arkadaşlarımıza söz veriyoruz: Siz içeride biz dışarıda o soğuk duvarları, o demir parmaklıkları parçalayana denk mücadelemiz devam edecek. Sizden aldığımız bayrağı büyük bir onur ve gururla taşıyacağız. Türkiye’de ve Ortadoğu'da Kürt halkı özgürleşene ve haklarını alana dek, bu coğrafyada yaşayan bütün halklar ve inançlar kendi kültürlerini ve inançlarını özgürce yaşayana dek, kadınlar eşit ve özgür olana dek, geleceği kuran gençler özgür olana dek mücadelemiz devam edecek."