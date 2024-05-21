Kobani davasında verilen cezaları tanımıyoruz

Haber Merkezi

Hukuk örgütlerinin İzmir temsilcileri yaptıkları açıklamada Kobani davasında verilen kararlara tepki gösterdi, "Karanlığa karşı mücadele edeceğiz" dedi. İzmir'de, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük İçin Hukukçular (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Avukatlar Grubu ve Adalet İçin Hukukçular, Kobanê davasında verilen kararlara karşı İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan ÖHD İzmir Şube Eş Başkanı Leyla Çelik, kamu düzenine dair tüm yetki ve görev kuralları yok sayılarak özel yetkili bir görevlendirme ile siyasi iktidar tarafından oluşturulan Ankara merkezli bir mahkeme eliyle yargılamanın yürütüldüğünü belirtti.

AKP-MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için açılan Kobani davasında verilen cezaların siyasi bir kararın sonucu olduğunu söyleyen Çelik, "Bizler burada bulunan hukuk kurumları olarak IŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunmaya devam edeceğimizi, düşman ceza hukuku anlayışıyla şekillenen 'Kobanê kumpas davasında sayısız hukuksuzluğun yaşandığı düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve bu düzmece dava ile Kürt halkına yönelik bir yüzyıl daha yaşatılmak istenen inkar ve imha politikalarını kabul etmediğimizi ve bu karanlığa karşı mücadele edeceğimizi haykırıyoruz" dedi.