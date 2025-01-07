Kobani davasını takip eden gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani davasını takip eden gazetecilere soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Mayıs 2024’te Sincan Cezaevi’nde görülen karar duruşması sırasında, gazeteciler hakkında cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmek suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma açılan gazeteciler arasında video ve fotoğraf çekmeyen gazeteciler de yer aldı. Soruşturma başlatılan 21 gazeteci arasında Hürriyet, ANKA Haber Ajansı, Ulusal Kanal, SZC TV, VOA, Gazete Duvar, Evrensel, Reuters, Medyascope muhabirleri de yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu, gazetecilere gönderdiği tebligatta soruşturmanın davaya dönüşmemesi için adli para cezası verilebileceğini iletti.