Kobani'de 4 çocuk soğuktan öldü: DEM Parti'den açıklama

DEM Parti, Suriye'de cihatçı HTŞ ve beraberindeki güçlerin SDG ve Kürtlerin yaşadığı bölgeye yönelik saldırı, su ve elektrik kesintisi nedeniyle Kobani'de 4 çocuğun soğuktan ölmesiyle ilgili "ürkiye ve dünya kamuoyu bu suça sessiz kalarak sorumluluktan kaçamaz" açıklaması yaptı.

Halkların eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HTŞ–DAİŞ ve Türkiye’ye bağlı paramiliter güçlerin saldırıları, yolların kapatılması ve elektrik, su, ilaç, yakıtın kesilmesi açık bir toplu cezalandırma ve soykırım girişimidir" ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM GİRİŞİMİ"

Yaşananların "yok etme politikası" olduğunu belirten Koçyiğiti, "Türkiye ve dünya kamuoyu bu suça sessiz kalarak sorumluluktan kaçamaz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası kurumları ve ilgili tüm tarafları derhal harekete geçmeye, Kobani kuşatmasını kırmaya ve bu insanlık suçlarını durdurmaya çağırıyoruz. Sessizlik suça ortaklıktır; Kobani yalnız değildir."