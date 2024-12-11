Kobani'de SDG ile SMO arasında çatışma: Mazlum Abdi açıklama yaptı

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından çatışmalar devam ediyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), gece saatlerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Kobani'ye saldırdı.

Rudaw'ın aktardığına göre, SMO mensupları Kara Kozan bölgesinde Kobani’den giriş yapmak istediği sırada SDG güçleriyle çatışma yaşandı.

Öte yandan Kobani’nin güneybatısındaki Tşrin barajında SMO mensupları ile SDG arasında çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı. Abdi, SMO'nun saldırısının püskürtüldüğünü söyledi. Abdi, "Kobani kırsalındaki savaşçılarımız kahramanca bir direniş göstererek, Türkiye destekli grupların Kobani'ye ilerleme girişimlerini engelledi” dedi.

Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında “Savaşçılarımız aynı zamanda Tişrin Barajı'nın korunması ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için direnişini sürdürüyor. Kararlılığınız ve fedakarlığınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.