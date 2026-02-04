Kobani için hazırlanan yardım TIR'larının sınırdan geçişine izin verilmedi

Suriye'nin kuzeyinde uzun süre SDG kontrolünde kalan ve HTŞ öncülüğündeki geçici Şam hükümetinin ateşkes sağlanmadan önce abluka altına aldığı Kobani'ye yardım malzemesi götürmek için sınıra getirilen TIRların geçişine izin verilmedi.

Urfa'nın Suruç ilçesine 130 km mesafede bulunan Kobani'ye gitmek üzere yola çıkan 25 yardım TIR'ı geri gönderildi.

Rûdaw'ın aktardığına göre Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan geri çevrilen konvoy, Diyarbakır’a dönerek yüklerini depolara boşaltmak zorunda kaldı.

AZEZ GÜZERGAHINA DA İZİN ÇIKMADI

Sınırda yaşanan engelleme üzerine, yardımların Diyarbakır Kent Koruma Platformu heyeti eşliğinde Azez üzerinden bölgeye ulaştırılması planlandı. Ancak bu alternatif güzergah için de hem konvoya hem de beraberindeki heyete izin verilmediği öğrenildi.

Üst üste yaşanan engellemelerin ardından Diyarbakır’a geri gönderilen 25 yardım TIR’ındaki malzeme kolileri kentteki depolara boşaltıldı.