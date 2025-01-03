Kobani’ye üs mü kuruluyor?

Dış Haberler

Suriye’nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) arasındaki çatışmalar sürerken SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin “silahtan arındırılmış bölge” kurulmasını teklif ettiği Kobani’de, ABD’nin üs kurma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, daha önce birliklerini gönderen ABD’nin bir askeri üs kurmak üzere bölgeye çok sayıda inşaat malzemesi ve lojistik destek gönderdiği iddia edildi. ABD’nin, kritik bölgeler olan Sırrin ve Tişrin barajında da gözlem noktaları kurduğu iddia edildi.

Kuzeyde hareketlilik sürerken Suriye Demokratik Konseyi’nden Bessam İshak, Abdi’nin Şam’da Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Muhammed el Colani ile yaptığı toplantıda “sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü” ifade etti. Şam’da pazartesi günü gerçekleşen görüşmenin dostane bir şekilde geçtiğini kaydeden İshak, “SDG kontrolündeki tüm bölgelerde Suriye bayrağının göndere çekileceğini” ifade etti.

DÜRZİLER HTŞ’Yİ SOKMADI

Ülkenin güneyindeki Dürzi topluluğu, HTŞ’nin Süveyda’ya girmesine izin vermediklerini kaydetti. Rudaw TV’ye konuşan Dürzi Operasyonlar Odası Komutanı Baha Cemal, kendileri ile herhangi bir koordinasyon sağlanmadan HTŞ’nin kente girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dürzilerin manevi lideri Şeyh Hikmet El Hicri ise silahlarını geçici Suriye yönetimine teslim etmeyeceklerini açıkladı. Suriye’de silahların teslim edilmesi konusunun konuşulmasının çok erken olduğunu ifade eden Hicri, “Devlet kurulmadan ve anayasamız yazılmadan silahların teslim edilmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.