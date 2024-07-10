Kobay iddiaları doğru mu?

Haber Merkezi

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır’daki yurttaşların “kobay” olarak kullanıldığı iddialarına dair kamuoyuna aydınlatılması yönünde çağrı yaptı.

Hekimler, ‘‘Bu araştırmadan Sağlık Bakanlığı’nın haberi var mıdır? Yine bu araştırmadan Covid Bilim Kurulunun haberi var mıdır? Bu tedavinin uygulanması için yasal bir izin alınmış mıdır? Alınmışsa hangi kurum üzerinden alınmıştır? Deneye göz yuman yetkililer sonradan hangi terfileri almıştır? Medikal tedavi kesilerek bu uygulama ile tedavi edilen kaç hasta olmuştur? Bu hastalarda klinik seyir nasıl sonuçlanmıştır?’’ diye sordu.