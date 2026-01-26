Kobe Bryant’ın ardından 6 yıl: Bir efsanenin bıraktığı iz

NBA tarihinin en ikonik figürlerinden Kobe Bryant’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

26 Ocak 2020’de California’nın Calabasas kentinde meydana gelen helikopter kazasında Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve 7 kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Henüz 41 yaşındaydı.

Los Angeles Lakers formasıyla geçirdiği 20 yılda 5 NBA şampiyonluğu kazanan, 18 kez All-Star seçilen, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise finallerin MVP’si olan Bryant, ABD Milli Takımı’yla 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda altın madalya sevinci yaşadı. Ölümü, yalnızca Lakers camiasını değil, dünya basketbolunu yasa boğdu.

Kazadan saatler önce, LeBron James’in kendisini geçerek NBA tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu olmasını sosyal medya hesabından kutlayan Bryant’ın, “Oyunu ileriye taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum kardeşim” mesajı, geride kalan en hüzünlü detaylardan biri olarak hafızalara kazındı.

PHILADELPHIA’DAN LAKERS EFSANESİNE

23 Ağustos 1978’de Philadelphia’da doğan Kobe Bean Bryant, basketbolcu bir ailenin çocuğuydu. Babası Joe Bryant’ın kariyeri nedeniyle çocukluk yıllarını İtalya’da geçiren Kobe, burada hem basketbolunu hem de karakterini şekillendirdi. Lower Merion Lisesi’ndeki performansıyla dikkat çeken Bryant, üniversiteye gitmeden 1996 NBA Draftı’na katıldı.

Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe, Vlade Divac takasıyla hayalini kurduğu Lakers formasına kavuştu. Henüz 18 yaşındayken NBA’de forma giyen en genç oyuncu oldu.

SHAQ’LI YILLAR, ÜÇLEME VE ÇATIŞMA

Phil Jackson yönetiminde Shaquille O’Neal’la kurduğu ortaklık, Lakers’a 2000, 2001 ve 2002’de üst üste üç şampiyonluk getirdi. Ancak Bryant, zamanla O’Neal’ın gölgesinde anılmaktan rahatsız oldu. İkilinin yaşadığı gerilim, Lakers’ın dağılmasının önünü açtı.

2004’te O’Neal’ın takımdan ayrılmasıyla sorumluluk tamamen Kobe’ye geçti. Zor yıllar yaşandı, play-off dışı kalındı ama Bryant bireysel olarak ligin en yıpratıcı skorerine dönüştü.

22 Ocak 2006 gecesi Staples Center’da Toronto Raptors’a karşı atılan 81 sayı, NBA tarihine geçti. Wilt Chamberlain’den sonra bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu olan Bryant, bu performansla “Kara Mamba” kimliğini zirveye taşıdı.

Takip eden yıllarda 50 ve 60 sayılık performansları sıradanlaştıran Bryant, savunmalar için adeta çözülemez bir probleme dönüştü.

ŞAMPİYONLUĞA DÖNÜŞ

Pau Gasol’ün takıma katılmasıyla Lakers yeniden zirve yarışına girdi. 2008’de kariyerinin tek normal sezon MVP’sini kazanan Kobe, 2009 ve 2010’da Lakers’ı iki şampiyonluğa taşıdı. Özellikle Celtics’e karşı kazanılan 2010 finali, kariyerinin en sembolik anlarından biri oldu.

2013’te aşil tendonunun kopması, Bryant’ın kariyerindeki en büyük kırılma noktasıydı. Sonraki yıllar sakatlıklarla geçti. Buna rağmen 2014’te Michael Jordan’ı geçerek NBA tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.

13 Nisan 2016’da Utah Jazz’a karşı oynanan son maçında attığı 60 sayıyla basketbola veda eden Kobe Bryant, sahneden kendi hikâyesine yakışır bir finalle indi.

SAHADAN SONRA DA İZ BIRAKTI

Lakers, Bryant’ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayırarak onu iki numarası birden emekli edilen ilk NBA oyuncusu yaptı. Los Angeles’ta 24 Ağustos “Kobe Bryant Günü” ilan edildi.

Bryant, sporun ötesinde de iz bıraktı. 2018’de “Dear Basketball” adlı kısa animasyonla Oscar kazandı. NBA ise All-Star Maçı MVP ödülüne onun adını verdi.

Aradan 6 yıl geçti. Ancak Kobe Bryant, basketbol sahalarında, sokak duvarlarında, formaların arkasında yaşamaya devam ediyor.