KOBİ’lerin borcu 1 yılda iki kat arttı

Toplam işletme sayısı ve istihdamdaki büyük payları nedeniyle ülke ekonomisi için önemli role sahip KOBİ’lerin krediye bağımlı yapısı sıkılaşmanın maliyetini en fazla hisseden kesimlerden olmasına neden oluyor. Yüksek faiz dönemi finansal dayanıklılığı büyük şirketlere kıyasla daha düşük olan KOBİ’ler için ciddi bir finansman sorunu yarattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ticari ve KOBİ kredilerindeki bozulma tüketici tarafını geride bıraktı. BDDK haftalık verilerine göre, toplam kredi hacmi 25 trilyon 676 milyar lira oldu. Bu kredilerin yüzde 27’sini KOBİ kredileri oluşturuyor.

KOBİ’lerin toplam kredi borcu son bir yılda 4 trilyon 703,5 milyar liradan 6 trilyon 947,5 milyar liraya yükseldi. Böylece KOBİ’lerin kredi borçları bir yılda yaklaşık yüzde 47,7 oranında arttı. Artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan işletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için daha fazla borçlanmak zorun-da kaldı. Ancak kredi hacmindeki büyüme, ödeme güçlüğünü de beraberinde getirdi. Geçen yılın aynı döneminde 117 milyar 815 milyon lira olan KOBİ’lerin takipteki kredi borçları bu yıl 252 milyar 450 milyon liraya ulaştı.

Takipteki kredi tutarındaki yıllık artış yüzde 114,3 olarak gerçekleşti. Böylece sorunlu kredi miktarı bir yılda iki kattan fazla yükseldi. Toplam takibe düşen 100 liralık borcun 35 lirasını KOBİ’lerin batık kredileri oluşturdu. 2025 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 29,7 düzeyindeydi. Takibe düşen işletme sayısındaki artış da dikkat çekti. 2025 yılının mart ayında 281 bin 354 KOBİ’nin kredi borcu takibe alınırken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 317 bin 56’ya yükseldi. Bir yılda takibe düşen işletme sayısı 35 bin 702 artarken yükseliş oranı yüzde 12,7 oldu.