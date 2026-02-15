Koç'a Romanya'dan rekor ceza

Koç Holding'in savunma şirketi Otokar'a Romanya'da bir ay içerisinde 4.3 milyar liralık gecikme cezası kesildi.

Otokar, hem yerel hem de genel üretimde gecikme nedeniyle Romanya devletinden 191 milyon Lei, yani 2 milyar Türk Lirası tutarında ceza yedi. İlk cezanın imzası kurumadan bu kez yine ihaleyi yapan Romanya Savunma Bakanlığı şirketi Romtehnica, yerel üretim hedeflerindeki gecikmeleri gerekçe göstererek Otokar’a 230 milyon Lei’lik (2.3 Milyar TL) yeni bir ceza daha kesti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Otokar'ın kesilen cezayla ilgili açıklamasında “Romtehnica, 16 Ocak 2026’daki 191.847.899,70 Rumen Lei’i tutarındaki ilk ceza talebinin ardından, 13 Şubat 2026 tarihinde 230.217.479,41 Rumen Lei’i (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarında yeni bir ödeme talebinde bulundu. Gerekçe olarak, Romanya’da gerçekleştirilecek yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmemesi gösterildi” denildi.

Romanya Savunma Bakanlığı’na ait Romtehnica'nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesini kazanan Koç’un üstlendiği ihalenin bedeli KDV hariç yaklaşık 4,26 milyar RON (yaklaşık 857 milyon Avro) tutarındaydı. Yani Koç'un yediği ceza, aldığı ihalenin neredeyse yüzde 10'una tekabül ediyor.