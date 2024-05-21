Koç Holding'den açıklama: Yapı Kredi satılıyor mu?

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank'in, Koç Holding'in Yapı Kredi'deki yüzde 61'lik hissesini satın almak üzere olduğunu yazdı. KAP'a açıklama yapan Koç Holding, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kamuya açıklama yapacak nitelikte bir ilerleme sağlanmadığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank, Türkiye'nin en büyük dördüncü özel bankası olan Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'lik hissesini satın almak üzere. Reuters'ın haberine göre görüşmelerde kayda değer bir ilerleme kaydedildi.

Reuters'a konuşan ve görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, detayların birkaç aydır müzakere edildiğini söylediler.

Haberin ortaya çıkmasının ardından Yapı Kredi hisseleri İstanbul'da %6,7'ye kadar yükselirken, Koç Holding %3,7 artış gösterdi. FAB hisseleri ise yatay seyretti.

Kaynaklardan biri, Türk holdingi Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin varlık bakımından en büyük bankası olan FAB ve Koç Grubu yorum yapmayı reddetti.

Koç Finansal Hizmetler Yapı Kredi'nin %40,95'ine, Koç Holding ise %20,22'sine sahip.

KOÇ'TAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili açıklama yapan Koç Holding, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kamuya açıklama yapılacak nitelikte bir gelişme olmadığını kaydetti. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

KOÇ HOLDİNG YALANLAMIŞTI

Satışa ilişkin görüşmeler yapıldığı yaklaşık 1,5 ay önce Bloomberg tarafından da belirtilmiş ancak o dönem KAP'a açıklama yapan Koç Holding, iddiaları yalanlamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haziran ayında Körfez bölgesini ziyaretinin ardından FAB Türkiye’deki varlıklarla ilgilenen son BAE’li banka oldu. Daha önce Dubai Islamic Bank, TOM Group’tan yüzde 20 hisse alacağını açıklamıştı.

NBD, DENİZBANK'I SATIN ALMIŞTI

Dubai merkezli Emirates NBD 2019’da Denizbank’ı 2,8 milyar dolara satın almıştı. Suudi ve Kuveytli bankalar Türkiye’de uzun süredir bulunuyor. Suudi Arabistan’ın en büyük bankası National Commercial Bank Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2007’de 1,08 milyar dolara satın almıştı. Kuwait Finance House ise 1989’da Türkiye’de tamamına sahip olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası’nı kurmuştu.