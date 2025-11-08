Koç Holding enflasyona defalarca tur bindirdi: Net kârı yüzde 500 arttı

Koç Holding, 2025 yılının 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Geçen yıl aynı dönemde 3,6 milyar TL zarar eden holding bu yıl ise 14,4 milyar TL kâr etti. Halk yoksullukla boğuşurken holdingdek kâr artış oranı tam %500 oldu.

Koç Holding 3. çeyrekte 7,6 milyar TL net kâr açıkladı. Holding geçen sene aynı dönemde 4,4 milyar TL net zarar açıklamıştı. Holding 3. çeyrekte 608 milyon TL net parasal pozisyon kazancı elde etti. Holding, geçen sene 9 aylıkta 1,9 milyar TL olarak açıkladığı net zararını, geriye dönük, 9,3 milyar TL net kâr olarak düzeltti.

2025 yılının ilk 9 ayına bakıldığında holdingin konsolide satış gelirleri yıllık bazda yüzde 11,69 azalışla 1,95 trilyon TL'ye geriledi. Brüt kâr marjı 2,42 puan artışla yüzde 14,49 seviyesinde, FAVÖK marjı 1,72 puan artışla yüzde 6,12 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda yüzde 13.16 artış gösterdi ve 154 milyar TL oldu. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kârı yüzde 54.32 artışla 14,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK KÂR TÜPRAŞ'TAN

İş kollarının konsolide net kâra olan katkısına bakıldığında ise, enerji segmenti, Tüpraş’ın güçlü rafineri marjları ve operasyonel verimliliği sayesinde 9,7 milyar TL ile toplam kârın yaklaşık yüzde 67’sini oluşturdu. Otomotiv segmenti, Ford Otosan ve Tofaş’ın yüksek üretim hacmi ve ihracat desteğiyle 11 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Dayanıklı tüketim segmenti Arçelik’in Avrupa pazarındaki zayıf talep ve Whirlpool muhasebe düzeltmeleri nedeniyle 3,3 milyar TL zarar yazarken, finans segmentinde Yapı Kredi’nin tek seferlik muhasebe etkileriyle 711 milyon TL zarar kaydedildi. Diğer iştirakler grubu ise 2,4 milyar TL zarar ile toplamı aşağı çekti.