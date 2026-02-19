Koç Holding'in net kârında rekor artış

Koç Holding (KCHOL) 2025 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket 4. çeyrekte 7,02 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Koç Holding’in bu dönemde 4,05 milyar TL net kâr açıklaması öngörülüyordu.

YÜZDE 1187 ARTTI

Koç Holding 2025’in tamamını ise 22 milyar TL’lik net kâr ile kapattı. Bu net kârın yıllık bazda %1187 artığına işaret etti. 2025’te şirketin net satış gelirleri ise 2,75 trilyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, küresel ölçekte jeopolitik kırılmaların yarattığı belirsizliklerin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemin geride bırakıldığını belirtti. Çakıroğlu, 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir topluluk olarak uluslararası rekabeti etkileyen zorlu koşulları güçlü bilanço yapısı, disiplinli likidite yönetimi, dengeli portföy yaklaşımı ve yetkin insan kaynağı sayesinde başarıyla yönettiklerini ifade etti.