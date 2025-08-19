Koç Holding’in karşısında halkın mücadelesi var

Haber Merkezi

Yıllarca süren ihalelerin ardından Koç Holding’e “genişletilerek” 40 yıllığına devredilen İstanbul’daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın genişletme projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alması halinde yat kapasitesi bin 288 metrekareden 2 bin 120 metrekareye çıkarılacak, toplam alan 437 bin 788 metrekareye ulaşacak.

Bugün projenin ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantısı gerçekleştirilecek. “Kıyılar halkındır” diyen Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, kenti seven herkesi 11’de gerçekleşecek toplantıya çağırdı. Fenerbahçe Divan Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir araya gelecek olan yaşam savunucuları kıyı işgaline ve Koç’un talan projesine karşı ses yükseltecek.