Koç'un "İlim Yayma" mesaisi: 60 yıllık 'gelenek' bozulmadı

Koç Holding Başkanvekil Ali Koç, dedesi Vehbi Koç döneminde başlayan ve yaklaşık 60 yıldır devam eden İlim Yayma Cemiyeti ve İmam Hatip lisesi öğrencileriyle iftar yapma programına bu yıl da katıldı.

Cemiyet üyeleri ve öğrencilerin katıldığı programda konuşan Koç, “Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve şükretmenin ayıdır” diyerek iftar sofralarını “kalpleri yaklaştıran buluşmalar” olarak niteledi.

"TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"

‘Böyle bir birlikteliğin parçası olmaktan gerçekten mutluluk duyduğunu’ kaydeden Koç, gerici İlim Yayma Cemiyeti’nin faaliyetlerini “takdirle takip ettiklerini” belirtti.

Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır eğitim, ilim ve gençlerin yetişmesine yönelik çalışmalarıyla ülkemize önemli katkılar sunan bu köklü kurumun faaliyetlerini takdirle takip ediyoruz.”