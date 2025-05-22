Koç Üniversitesi anketi: Halkın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69

Koç Üniversitesi’nin Veri Enstitüsü işbirliğiyle yürüttüğü Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Mayıs 2025 sonuçları yayımlandı. Buna göre, Mayıs 2026’ya kadar olan 12 aylık döneme ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 67 oldu. Bu oran, Nisan ayındaki yüzde 68’lik beklentiden bir puan daha düşük. Yıl sonu beklentisi yüzde 69 ile değişmezken, geçen 12 aya dair enflasyon tahmini yüzde 78’den yüzde 73’e indi.

DOLARİZASYON SÜRÜYOR

Katılımcıların yüzde 23’ü önümüzdeki üç ay içinde TL birikimlerinin bir kısmını dövize çevirmeyi planladığını belirtirken, yalnızca yüzde 2’si dövizden TL’ye geçiş yapmayı düşündüğünü ifade etti. Bu sonuçlar, dövize yönelimin hala sürdüğünü ancak bu eğilimin önceki aylara göre yavaşladığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 58’i ise herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını söyledi.

ALTINA OLAN İLGİ AZALIYOR

Ankette, önümüzdeki 12 aylık dönemde hangi tasarruf araçlarının tercih edileceği de sorgulandı. Nisan ayına göre altın, döviz alımı ve döviz mevduatına olan ilginin azaldığı gözlemlendi. Bu durum, Merkez Bankası’nın faiz artışlarının ve 19 Mart sonrası siyasi belirsizliklerin etkisinin sınırlanmaya başladığını gösterdi. Kripto para ve borsa gibi araçlara ilgi ise sınırlı düzeyde kalmaya devam etti.

TASARRUF TERCİHLERİNE GÖRE ENFLASYON ALGISI DEĞİŞİYOR

Anketin dikkat çeken bulgularından biri de tasarruf tercihlerinin enflasyon beklentileriyle ilişkili olması. TL mevduatını tercih eden bireylerin enflasyon beklentileri görece düşükken, döviz, altın veya gayrimenkul gibi yatırım araçlarını seçenlerin enflasyon öngörüleri daha yüksek çıktı. Bu da enflasyona karşı kendini koruma güdüsünün yatırım kararlarına yön verdiğini ortaya koyuyor.